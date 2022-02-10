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Лавров намерен найти общий язык с председателем ОБСЕ

Сегодня в 14:52 Внешняя политика 0 113 Карина Мелова
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Вступая в диалог с польским коллегой Збигневом Рау, действующим председателем ОБСЕ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на успех в процессе поиска общего языка с собеседником с целью решения актуальных проблем в организации (ист.: ТАСС).

«В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ, те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов, – заметил г-н Лавров. – Мне кажется, что и в ваших идеях, которые вы презентовали, заступая на этот пост, и в тех соображениях, которые Россия вместе со своими единомышленниками за последние годы вносила в ОБСЕ, есть рациональное зерно, и мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигать позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ».

14 февраля Министерство иностранных дел России заявило, что для налаживания конструктивных отношений с Польшей необходимо Варшаве прекратить нагнетать враждебность к РФ. Представители польского внешнеполитического ведомства акцентировали внимание на том, что Рау наносит визит в Москву прежде всего как глава ОБСЕ.

По словам Лаврова, на данном этапе доверие между государствами-членами ОБСЕ находится на низшем уровне.
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