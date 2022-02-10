Лукашенко прилетел в Москву на встречу с российским коллегой

Согласно уведомлению канала «Пул первого» в Telegram, политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в столицу РФ на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, сообщение в Telegram гласит: «Первый в Москве».



В пресс-службе Александра Лукашенко подтвердили информацию о запланированных на 18 февраля переговорах президентов Российской Федерации и Белоруссии. Ожидается, что в процессе беседы будут рассмотрены проблемы, касающиеся совместного развития в торгово-экономической сфере, обеспечения национальных интересов двух государств, работы по гарантии безопасности в регионе. Кроме того, обсуждению подлежат вопросы международного уровня (ист.: «РИА Новости»).