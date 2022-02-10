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Блинкен выразил готовность к участию в переговорах с главой МИД РФ

Сегодня в 13:57 Внешняя политика 0 225 Карина Мелова
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Ссылаясь на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, информагентство ТАСС сообщило о готовности Энтони Блинкена, государственного секретаря Соединенных Штатов, принять участие в переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вероятно, встреча состоится в конце следующей недели.

«Госсекретарь во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путем урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым на следующей неделе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину», – сказал Прайс, акцентировав внимание на том, что вторжение России на Украину в ближайшие дни будет расценено как нежелание строго придерживаться дипломатического курса. Представитель Госдепартамента США поведал о намерении американской стороны согласовывать свои действия с союзниками и партнерами, а также стремиться к более глубокому взаимодействию с РФ в Совете Россия – НАТО и ОБСЕ.

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины Энтони Блинкен сообщил о своем письменном обращении к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением встретиться в Женеве на следующей неделе. Вашингтон считает целесообразным организовать переговоры в рамках Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ и таким образом «подготовить почву» для встречи на высшем уровне основных лидеров по вопросу деэскалации на Украине.
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