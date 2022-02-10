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Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

21 февраля в 14:58 Внешняя политика 0 641 Ольга Климова
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Согласно информации, обнародованной веб-ресурсом Совет Европейского союза, инициатива Еврокомиссии о предоставлении Украине 1,2 миллиарда евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи была одобрена.

Так, в уведомлении идет речь о следующем: «ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине».

По данным Евросоюза, напряженная геополитическая обстановка негативным образом сказывается на экономической и финансовой стабильности Украины, в то же время «постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала».

Киев будет получать от ЕС деньги в течение 12 месяцев за счет 2 траншей. Как прежде сообщала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, первый транш составит 600 миллионов евро. Еврокомиссия собирается практически вдвое увеличить размер грантов Украине и выделить для этого в 2022 г. дополнительно 120 миллионов евро. Кроме того, Евросоюз готовит новую программу поддержки Украины, предполагающую привлечение в государство свыше шести миллиардов евро инвестиций.
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