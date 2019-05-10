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К концу 2019 года уровень инфляции в РФ опустится ниже 4%
Сегодня в 16:44 Финансы 0 103 Васильева Елена
Уровень инфляции в РФ может опуститься к концу года ниже 4%. Об этом заявил в ходе итоговой коллегии министерства министр экономического развития Максим Орешкин.
Он сказал: «Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% по оптимистичному сценарию. Ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса».
Орешкин также указал на то, что в годовом выражении уровень инфляции уже опустился ниже 5,1%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции составит к концу текущего года 4,3%.
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