К концу 2019 года уровень инфляции в РФ опустится ниже 4%

Уровень инфляции в РФ может опуститься к концу года ниже 4%. Об этом заявил в ходе итоговой коллегии министерства министр экономического развития Максим Орешкин.



Он сказал: «Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% по оптимистичному сценарию. Ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса».



Орешкин также указал на то, что в годовом выражении уровень инфляции уже опустился ниже 5,1%.



Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции составит к концу текущего года 4,3%.