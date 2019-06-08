ОСАГО и каско: стоит ли объединять полисы?

Пресс-служба Министерства финансов РФ заявила о поддержке ведомства инициативы по объединению полисов ОСАГО и каско. В то же время здесь указывают на необходимость изменения законодательства – в частности, принятия закона для усовершенствования системы тарификации обязательной «автогражданки».



Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поручил финансовому министерству, а также Минюсту, МЭР и ЦБ рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско, пишет ТАСС. С этой целью Минфин разрабатывает законопроект, который предусматривает изменение методологии расчета стоимости полиса ОСАГО.



Новый проект закона предполагает замену существующих коэффициентов на более либеральные, что даст страховым компаниям право отклоняться от границ установленного регулятором тарифного коридора на 30%, а в последствии на 40%.