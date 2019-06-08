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ОСАГО и каско: стоит ли объединять полисы?
7 июня в 12:26 Финансы 2 149 Иван Тихонов
Пресс-служба Министерства финансов РФ заявила о поддержке ведомства инициативы по объединению полисов ОСАГО и каско. В то же время здесь указывают на необходимость изменения законодательства – в частности, принятия закона для усовершенствования системы тарификации обязательной «автогражданки».
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поручил финансовому министерству, а также Минюсту, МЭР и ЦБ рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско, пишет ТАСС. С этой целью Минфин разрабатывает законопроект, который предусматривает изменение методологии расчета стоимости полиса ОСАГО.
Новый проект закона предполагает замену существующих коэффициентов на более либеральные, что даст страховым компаниям право отклоняться от границ установленного регулятором тарифного коридора на 30%, а в последствии на 40%.
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Как Вы оцениваете перспективу объединения ОСАГО с каско?
Объединение добровольного имущественного страхования и обязательного страхования
ответственности в одном полисе – серьезный юридический прецедент, который
не возможен без тщательной экспертизы и серьезного изменения правовой страховой базы.
Возможно ли это вообще с точки зрения закона, на этот вопрос еще только предстоит найти ответ.
Но вот реакцию автомобилистов, основных потребителей данного гибридного полиса, спрогнозировать вполне реально.
Достаточно сравнить объемы страхования КАСКО и ОСАГО в количественном выражении. За 12 месяцев 2018 года на 38 млн полисов ОСАГО было оформлено 3,9 млн полисов КАСКО. Десять к одному в пользу обязательной автогражданки. Такое соотношение красноречиво говорит, что большая часть автомобилистов не проявляет интереса в защите имущественных рисков по своим машинам.
Поэтому можно не сомневаться, что те, кто оформляет только ОСАГО, негативно воспримут перспективу приобретать более дорогой полис. А цена у гибридного полиса вероятнее всего будет близка именно к средней премии по КАСКО, а не по ОСАГО. То есть в коридоре 45-50 тысяч рублей, а не 5-7 тысяч.
Как Вы оцениваете перспективу объединения ОСАГО с каско?
По нашему мнению, преимуществ от внедрения комбинированного полиса немного. Один полис вместо двух - это, конечно, удобно, но такой продукт не будет дешевле.
И сейчас автовладелец не платит дважды, т. к. стоимость каско определяется с учетом возмещения части убытков через ОСАГО по суброгации. Поэтому, по нашему мнению, никаких серьезных улучшений для клиента эта инициатива не сулит, а времени и средств на ее проработку, законодательное оформление и внедрение потребуется очень много.