Western Union ввела ограничение на суммы переводов из РФ за рубеж

Платежная система Western Union ввела ограничения на объем денежных переводов из РФ в большинство стран ежемесячной суммой 600 тыс. рублей. Об этом сказано в сообщении Western Union. Причин изменений в компании не пояснили.



В сообщении сказано: «С 22 июля 2019 года в «Платежной системе Вестерн Юнион» установлена максимальная общая сумма трансграничных переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем через «Платежную систему Вестерн Юнион» в одну страну, за исключением Казахстана, Киргизии, Китая, включая Гонконг, и Вьетнама, в размере 600 тыс. российских рублей».



В компании отметили, что общая сумма переводов будет подсчитываться с учетом всех отправленных переводов, вне зависимости от способа отправления или валюты перевода. Переводы в валюте будут пересчитываться в российские рубли по установленному для данного перевода курсу Western Union.



В колл-центре компании Western Union сообщили информагентству ТАСС, что соответствующее ограничение было введено согласно рекомендации Центробанка. Сотрудник колл-центра сказал: «В целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях данное ограничение было введено по рекомендации Центрального банка Российской Федерации».



С 16 апреля уже действует ограничение на ежемесячную максимальную сумму перевода одного отправителя в Киргизию, Китай, Вьетнам и Казахстан в сумме 100 тыс. рублей.