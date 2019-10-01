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Центробанк сообщил о новых видах мошенничества в соцсетях
Сегодня в 11:23 Финансы 0 156 Васильева Елена
Банк России зафиксировал рост количества хищений денег граждан с помощью взлома страниц соцсетей кибермошенниками. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.
Он рассказал об увеличении количества хищений с использованием захватов аккаунтов в социальных сетях. По словам Сычева, «злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например, с просьбой о помощи».
Говоря о новых методах хищений, представитель регулятора отметил, что в данный момент регистрируются также случаи, хотя это и «большая редкость», когда «злоумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы». Однако, такой метод стоит очень дорого, а мошенник должен четко понимать, кому именно он звонит.
В ЦБ считают, что если данный способ и будет развиваться, то он будет, вероятнее всего, использоваться против юридических лиц и владельцев крупных компаний, но не против обычных россиян. Замначальника департамента информационной безопасности ЦБ также сообщил, что «хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию».
Согласно данных регулятора, около 97% хищений совершают с использованием методов социальной инженерии, то есть мошенники вводят в заблуждение пользователей для того, чтобы они добровольно предоставили им доступ как к своим собственным средствам, так и к средствам банков.
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