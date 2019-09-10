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Копить или не копить? Исследование показало, как россияне относятся к сбережениям

17 сентября в 16:15 Финансы 4 192 Иван Тихонов
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Согласно данным исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах жизнь», практически 60% граждан не имеют личных сбережений. Чуть более 41% опрошенных россиян копят деньги, но признаются, что откладывать удается все реже.

58% респондентов уточнили, что регулярно откладывают средства с зарплаты (пенсии) и премий; более 30% - откладывают точечно: например, с подарков, полученного наследства или продажи имущества. Практически 33% опрошенных заявили, что им удалось накопить от двух до пяти месячных окладов, а менее 20% накопили на сумму, превышающую полугодовой оклад.

Что касается сберегательных предпочтений россиян, то 58.9% хранят деньги в наличном виде, а 30.3% - в банках. В валюте средства хранят всего лишь 5.4% граждан.

На вопрос о накоплении средств про запас 48.1% опрошенных аналитиками жителей РФ рассказали, что могли бы откладывать при заработке в пределах 15-45 тысячи рублей в месяц; 27.1% смогли бы копить про запас при доходе в 45-55 тысячи рублей в месяц.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Александров Дмитрий (Главный стратег УНИВЕР Капитал)

По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?

В непростые периоды желательно увеличивать норму накоплений, причём сбережения диверсифицировать по структуре - от рублёвых депозитов и наличных до валюты и золота в физическом виде (сейчас наиболее простой и рациональный способ покупки - инвестиционные монеты). Такие накопления должны быть ликвидными, т.е. должна быть возможность быстр обратить их в наличность и/или получить на руки. Также целесообразно сокращать те активы, которые не являются необходимыми и при этом требуют постоянных расходов.

Верещак Владимир (Финансовый консультант, Консалтинговая компания "Богатство", БудьтеБогаты.рф)

По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?

Я не очень понимаю разницу между "откладывать про запас" и "откладывать с зарплаты/пенсии", но отсутствие личных накоплений есть фактически рабская зависимость от нынешнего работодателя или клиентов в бизнесе при любой конъюнктуре или каких-либо других условиях. В любой момент с человеком может случиться, что угодно, и он окажется не способен зарабатывать деньги на время или навсегда. Поэтому, если человеку дорога его финансовая свобода (и честь в какой-то мере) что-то копить всё равно нужно. Иначе надеяться остаётся только на родственников, на государство... на авось. Но это не очень хорошая стратегия.

Одна из важнейших задач личного финансового планирования состоит в обеспечении положительного "денежного потока" (доходы превышают расходы). Самый простой и надёжный способ добиться этого - приучить себя откладывать что-то с каждого дохода, вне зависимости от его величины и регулярности. Начните с 10%. Не думаю, что человек, живущий на 15 т.р. в месяц, не сможет жить на 13.5 т.р. Откладывая по 1.5 т.р. в месяц и инвестируя эти деньги в течение 30 лет в среднем под 8% в год, человек накопит около 2 млн. руб. Конечно, этот капитал не даст безбедного существования на пенсии. Но, простите, мы говорим о человеке, который всю "трудовую жизнь" получал 15 т.р. При больших цифрах всё становится намного вкуснее.

Рано или поздно мы все будем пенсионерами. И если мы не сформируем собственный капитал, за нас это не сделает никто. Подумайте об этом.

Герасименко Дмитрий (Финансовый консультант Консалтинговой группы «Личный капитал»)

По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?

Отсутствие личных накоплений является индикатором финансового неблагополучия значительной части наших сограждан.

При возникновении незапланированных расходов это зачастую приводит семьи к сползанию в «кредитную яму».

Чтобы избежать такого исхода необходимо пересмотреть модель своего финансового поведения, проделав для этого 4 шага:

Наладить учет доходов, и, что особенно важно, расходов.
Снизить избыточные траты.
Добиться устойчивого превышения доходов над расходами.
Научиться эффективно управлять образовавшемся денежным излишком.
В текущей экономической ситуации разумно будет создавать накопления не только в рублях, но и в валюте.

Размещать накопления стоит на банковских вкладах с возможностью пополнения и частичного снятия денег без потери накопленных процентов.

В конечном итоге перейти от затратной модели поведения к накопительной – лишь дело привычки.

Как и любую привычку ее необходимо осознанно взращивать: самостоятельно, или с помощью специалиста – финансового консультанта.

Тюрнева Анна (Финансовый консультант Консалтинговой группы «Личный капитал», www.lkapital.ru)

По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?

Для любой семьи отсутствие накоплений – это всегда большой риск. Если основной кормилец потеряет работу, семье сложно будет вести привычный образ жизни. Если есть еще и кредиты, то ситуация грозит обернуться личным банкротством.

Поэтому правильная стратегия - формирование финансового резерва.

Финансовый резерв – это своеобразная «подушка безопасности», которая создается на случай непредвиденных ситуаций: временная нетрудоспособность, нестабильный заработок, потеря источника дохода, незапланированные траты и т.п. Резерв лучше формировать в сумме не менее шестимесячных, а в идеале - двенадцатимесячных расходов семьи. В краткосрочной перспективе (до 5 лет) деньги лучше разместить на депозитах в банках с гос. участием, входящим в ТОР-5 (по активам) либо в крупных банках с иностранным капиталом. Депозит лучше выбрать с капитализацией процентов, с возможностью пополнения и частичного снятия денег, чтобы была возможность оперативно воспользоваться ими в непредвиденной ситуации без потерь.

Две главные привычки: планировать достижение финансовых целей и сберегать средства помогут достичь целей в срок с меньшими усилиями. К сожалению, большинство россиян живет по другому сценарию: тратят весь доход, живут в кредит.

Откладывать деньги лучше регулярно, в идеале – автоматизировать процесс. Например, дать распоряжение своему банку на ежемесячное списание части средств с зарплатного счета на депозитный.

Финансовый резерв – это первый шаг на пути к финансовой стабильности.

Когда резервный фонд создан, пора переходить к формированию капитала для достижения долгосрочных целей, например, пассивный доход на пенсии, оплата обучения ребенка в престижном вузе и т.д.

В таком случае пора подумать о выходе на фондовый рынок, который дает инвесторам более широкие возможности для достижения глобальных целей.

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