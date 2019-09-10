Копить или не копить? Исследование показало, как россияне относятся к сбережениям

Согласно данным исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах жизнь», практически 60% граждан не имеют личных сбережений. Чуть более 41% опрошенных россиян копят деньги, но признаются, что откладывать удается все реже.



58% респондентов уточнили, что регулярно откладывают средства с зарплаты (пенсии) и премий; более 30% - откладывают точечно: например, с подарков, полученного наследства или продажи имущества. Практически 33% опрошенных заявили, что им удалось накопить от двух до пяти месячных окладов, а менее 20% накопили на сумму, превышающую полугодовой оклад.



Что касается сберегательных предпочтений россиян, то 58.9% хранят деньги в наличном виде, а 30.3% - в банках. В валюте средства хранят всего лишь 5.4% граждан.



На вопрос о накоплении средств про запас 48.1% опрошенных аналитиками жителей РФ рассказали, что могли бы откладывать при заработке в пределах 15-45 тысячи рублей в месяц; 27.1% смогли бы копить про запас при доходе в 45-55 тысячи рублей в месяц.