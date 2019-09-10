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Копить или не копить? Исследование показало, как россияне относятся к сбережениям
17 сентября в 16:15 Финансы 4 192 Иван Тихонов
Согласно данным исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах жизнь», практически 60% граждан не имеют личных сбережений. Чуть более 41% опрошенных россиян копят деньги, но признаются, что откладывать удается все реже.
58% респондентов уточнили, что регулярно откладывают средства с зарплаты (пенсии) и премий; более 30% - откладывают точечно: например, с подарков, полученного наследства или продажи имущества. Практически 33% опрошенных заявили, что им удалось накопить от двух до пяти месячных окладов, а менее 20% накопили на сумму, превышающую полугодовой оклад.
Что касается сберегательных предпочтений россиян, то 58.9% хранят деньги в наличном виде, а 30.3% - в банках. В валюте средства хранят всего лишь 5.4% граждан.
На вопрос о накоплении средств про запас 48.1% опрошенных аналитиками жителей РФ рассказали, что могли бы откладывать при заработке в пределах 15-45 тысячи рублей в месяц; 27.1% смогли бы копить про запас при доходе в 45-55 тысячи рублей в месяц.
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По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?
В непростые периоды желательно увеличивать норму накоплений, причём сбережения диверсифицировать по структуре - от рублёвых депозитов и наличных до валюты и золота в физическом виде (сейчас наиболее простой и рациональный способ покупки - инвестиционные монеты). Такие накопления должны быть ликвидными, т.е. должна быть возможность быстр обратить их в наличность и/или получить на руки. Также целесообразно сокращать те активы, которые не являются необходимыми и при этом требуют постоянных расходов.
По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?
Я не очень понимаю разницу между "откладывать про запас" и "откладывать с зарплаты/пенсии", но отсутствие личных накоплений есть фактически рабская зависимость от нынешнего работодателя или клиентов в бизнесе при любой конъюнктуре или каких-либо других условиях. В любой момент с человеком может случиться, что угодно, и он окажется не способен зарабатывать деньги на время или навсегда. Поэтому, если человеку дорога его финансовая свобода (и честь в какой-то мере) что-то копить всё равно нужно. Иначе надеяться остаётся только на родственников, на государство... на авось. Но это не очень хорошая стратегия.
Одна из важнейших задач личного финансового планирования состоит в обеспечении положительного "денежного потока" (доходы превышают расходы). Самый простой и надёжный способ добиться этого - приучить себя откладывать что-то с каждого дохода, вне зависимости от его величины и регулярности. Начните с 10%. Не думаю, что человек, живущий на 15 т.р. в месяц, не сможет жить на 13.5 т.р. Откладывая по 1.5 т.р. в месяц и инвестируя эти деньги в течение 30 лет в среднем под 8% в год, человек накопит около 2 млн. руб. Конечно, этот капитал не даст безбедного существования на пенсии. Но, простите, мы говорим о человеке, который всю "трудовую жизнь" получал 15 т.р. При больших цифрах всё становится намного вкуснее.
Рано или поздно мы все будем пенсионерами. И если мы не сформируем собственный капитал, за нас это не сделает никто. Подумайте об этом.
По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?
Отсутствие личных накоплений является индикатором финансового неблагополучия значительной части наших сограждан.
При возникновении незапланированных расходов это зачастую приводит семьи к сползанию в «кредитную яму».
Чтобы избежать такого исхода необходимо пересмотреть модель своего финансового поведения, проделав для этого 4 шага:
Наладить учет доходов, и, что особенно важно, расходов.
Снизить избыточные траты.
Добиться устойчивого превышения доходов над расходами.
Научиться эффективно управлять образовавшемся денежным излишком.
В текущей экономической ситуации разумно будет создавать накопления не только в рублях, но и в валюте.
Размещать накопления стоит на банковских вкладах с возможностью пополнения и частичного снятия денег без потери накопленных процентов.
В конечном итоге перейти от затратной модели поведения к накопительной – лишь дело привычки.
Как и любую привычку ее необходимо осознанно взращивать: самостоятельно, или с помощью специалиста – финансового консультанта.
По Вашему мнению, какая модель финансового поведения россиян – отсутствие личных накоплений, откладывание средств с зарплаты/пенсии, откладывание про запас - наиболее целесообразна при нынешней конъюнктуре?
Для любой семьи отсутствие накоплений – это всегда большой риск. Если основной кормилец потеряет работу, семье сложно будет вести привычный образ жизни. Если есть еще и кредиты, то ситуация грозит обернуться личным банкротством.
Поэтому правильная стратегия - формирование финансового резерва.
Финансовый резерв – это своеобразная «подушка безопасности», которая создается на случай непредвиденных ситуаций: временная нетрудоспособность, нестабильный заработок, потеря источника дохода, незапланированные траты и т.п. Резерв лучше формировать в сумме не менее шестимесячных, а в идеале - двенадцатимесячных расходов семьи. В краткосрочной перспективе (до 5 лет) деньги лучше разместить на депозитах в банках с гос. участием, входящим в ТОР-5 (по активам) либо в крупных банках с иностранным капиталом. Депозит лучше выбрать с капитализацией процентов, с возможностью пополнения и частичного снятия денег, чтобы была возможность оперативно воспользоваться ими в непредвиденной ситуации без потерь.
Две главные привычки: планировать достижение финансовых целей и сберегать средства помогут достичь целей в срок с меньшими усилиями. К сожалению, большинство россиян живет по другому сценарию: тратят весь доход, живут в кредит.
Откладывать деньги лучше регулярно, в идеале – автоматизировать процесс. Например, дать распоряжение своему банку на ежемесячное списание части средств с зарплатного счета на депозитный.
Финансовый резерв – это первый шаг на пути к финансовой стабильности.
Когда резервный фонд создан, пора переходить к формированию капитала для достижения долгосрочных целей, например, пассивный доход на пенсии, оплата обучения ребенка в престижном вузе и т.д.
В таком случае пора подумать о выходе на фондовый рынок, который дает инвесторам более широкие возможности для достижения глобальных целей.