Власти планируют создать информационный ресурс для контроля доходов и расходов россиян

В рамках выступления на заседании ГД первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко заявила о необходимости создания единого информационного ресурса, в котором будет собрана совокупная информация о гражданах РФ. Депутаты уже утвердили в первом чтении правительственный законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ».



Предполагается, что данный информационный ресурс даст возможность уполномоченным органам получать всю необходимую информацию о россиянах, которая будет поступать из баз данных различных ведомств и систем: реестра юридических лиц и предпринимателей, имущественного реестра, данные ЗАГС, ИНН граждан и т.п.



Вдобавок, ресурс позволит получать информацию о расходах и доходах граждан, а также чиновников и их семей в целях борьбы с коррупцией.



Обязанность формирования и контроля над ресурсом чиновники предлагают возложить на Федеральную налоговую службу.