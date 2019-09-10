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Власти планируют создать информационный ресурс для контроля доходов и расходов россиян
Сегодня в 13:06 Финансы 3 209 Иван Тихонов
В рамках выступления на заседании ГД первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко заявила о необходимости создания единого информационного ресурса, в котором будет собрана совокупная информация о гражданах РФ. Депутаты уже утвердили в первом чтении правительственный законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ».
Предполагается, что данный информационный ресурс даст возможность уполномоченным органам получать всю необходимую информацию о россиянах, которая будет поступать из баз данных различных ведомств и систем: реестра юридических лиц и предпринимателей, имущественного реестра, данные ЗАГС, ИНН граждан и т.п.
Вдобавок, ресурс позволит получать информацию о расходах и доходах граждан, а также чиновников и их семей в целях борьбы с коррупцией.
Обязанность формирования и контроля над ресурсом чиновники предлагают возложить на Федеральную налоговую службу.
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Как Вы оцениваете предложение о создании единого информационного ресурса о гражданах? По Вашему мнению, какие цели ставят перед собой чиновники?
Во-первых, новый закон, отстал от жизни: эта база данных разрабатывается уже как минимум, более года. Насколько мне известно, у разработчиков общей базы данных есть серьезная проблема, - базы разных ведомств не стыкуются между собой. Как я подозреваю, новый закон спешно принимают, чтобы обеспечить дополнительное финансирование этой деятельности.
Во-вторых, принятие всех непопулярных у народа мер в РФ всегда прикрывают благими намерениями, поэтому «контроль за доходами госчиновников и членов их семей» обернется созданием препятствий для нормальной жизнедеятельности всему населению страны. Как мы помним, пенсионный возраст тоже сначала повысили госчиновникам, а уже потом всему населению, а теперь, оказывается, можно ввести четырехдневную рабочую неделю, потому что «30-40 процентов рабочего времени работники бездельничают»... Что тут возразить? Каждый судит по себе...
Чрезмерное вмешательство фискальных органов в жизнь граждан уже происходит, например, в рамках борьбы с «отмыванием доходов» пытались внедрить повальную блокировку переводов на карту в размере тысячи-пяти тысяч рублей по причине «неподтвержденных источников доходов», но это скорее подталкивает население к уходу в наличные расчеты, а не наоборот.
В-третьих, база данных — это всего лишь инструмент, который в одних руках будет использован во благо, а в других — во зло. До настоящего времени властям РФ не удавалось обеспечить сохранность информации, доставшейся им в наследство от СССР, например, сведения из телефонной базы данных граждан, что дало возможность мошенникам обманывать пенсионеров, приглашая их на разного рода «обследования» или «презентации» и манипулируя всего лишь знанием фамилии/имени/отчества и номера телефона. Сейчас идет волна новых видов мошенничества с использованием электронно-цифровых подписей граждан, и тоже не слышно о фактах привлечения к ответственности тех, кто предоставляет мошенникам сведения о гражданах РФ. Никакой серьезной ответственности за разглашение информации, либо за предоставление этой информации третьим лицам никто из сотрудников и руководителей органов власти или частных компаний не понес.
Недавний пример преступной халатности владельцев баз данных граждан РФ — это разоблачения сотрудников наших спецслужб за рубежом через использование базы данных загранпаспортов РФ, что приобрело уже характер эпидемии и фактически парализовало любую деятельность российских спецслужб за пределами РФ.
Для предотвращения утечек информации, в размерах, угрожающих национальной безопасности, новый закон должен в обязательном порядке вводить запрет доступа к национальным базам данных со стороны иностранных компаний и российских компаний с иностранным участием (не имеет значения, частных или государственных), что автоматически приведет к техническому закрытию доступа иностранным компаниям на рынок госуслуг.
Кроме ограничения для доступа иностранцев к информации о населении страны, размещенной в общей базе данных, для граждан России должна быть в обязательном порядке предусмотрена возможность исключения сведений о себе и своей семье из этой базы данных. Законодатели планируют обязать органы ЗАГС передавать налоговикам информацию о родственных связях, что уже само по себе является вмешательством в частную и семейную жизнь. Законодателям не стоит торопиться с принятием нормативных актов, которые приведут к дополнительной нагрузке на ЕСПЧ. Такие чувствительные изменения жизни граждан могут вводится постепенно и крайне осторожно, с предварительным проведением серьезного исследования возможных неблагоприятных последствий.
Как Вы оцениваете предложение о создании единого информационного ресурса о гражданах? По Вашему мнению, какие цели ставят перед собой чиновники?
Создание единого информационного ресурса о населении это следующий шаг на пути ужесточения администрирования налоговых платежей. Возможности налоговой вырастут во много раз. Про коррупцию и политиков я рассуждать не буду, потому что больше разбираюсь в налоговых последствиях.
Во-первых, создание данной системы позволит с лёгкостью выявлять схемы дробления бизнеса. Часто, создавая фирмы или регистрируя ИП предприниматели оформляют всё на родственников. Сейчас, например, муж и жена оставляют разные фамилии, чтобы не привлекать внимание. Или и вовсе не расписываются. И регистрируют на одного супруга ООО на общем режиме, а на другую-ИП. И вроде как невзаимозависимые-каждый сам по себе. Но при интеграции базы данных ЗАГса с базой данных ФНС можно легко будет установить, что дети у Петрова и Ивановой общие. И уже тогда налоговая более детально изучит экономическую целесообразность их взаимоотношений.
Во-вторых, контроль за доходами и расходами позволит выявить лиц, получающих доходы нелегально. Все уже знают об эксперименте по выманиванию из тени. Добровольно платить налог на профессиональный доход уже стали 200 тысяч граждан. С помощью новой системы выявить тех, кто получает доходы и нк платит налоги станет намного проще. Например, официальный доход семьи из 4 человек за год составил по данным ФНС 200 тыс. рублей .По данным Рос реестра жене купили квартиру за 20 млн. рублей. А по данным Гаи мужу купили автомобиль за 5 млн. руб. Ну и вишенка на торте- по данным таможни - семья дружно провела на Мальдивских островах целый месяц. Конечно, у ФНС возникнет вполне предсказуемый вопрос :"Где деньги взяли?"
Налоговую -уже сейчас можно назвать крутой айтишной компанией. АСК-НДС за минуты выявляет разрывы в НДС и фирмы-однодневки. И бизнес со слезами на глазах смирился, что НДС платить надо.
Только представьте, что в одном месте будут собраны почти все данные о каждом человеке:
настоящие и предыдущие Ф. И. О.
дата и место рождения, и смерти
данные о смене пола,
о смене гражданстве
сведения о постановке на учет в налоговых органах
о регистрации в качестве ИП
о регистрации в системах обязательного страхования, о постановке на учет в органах службы занятости,
сведения об образовании или квалификации,
данные о семейном положении гражданина
о родителях, супругах и детях физического лица
И все эти данные в руках ФНС. Именно налоговикам поручено ведение этого реестра.
Уверена, что в итоге смириться с тем, что налоги платить нужно придётся каждому.
Как Вы оцениваете предложение о создании единого информационного ресурса о гражданах? По Вашему мнению, какие цели ставят перед собой чиновники?
Единый реестр по всей России хорошо отразится на предоставлении государственных услуг гражданам. Позволит минимизировать, а в будущем и совсем убрать бюрократию из госсектора.
Избавит граждан от бумажной волокиты при смене региона внутри страны. Для чиновников это даст возможность систематизировать все данные, которые на данный момент разнятся или дублируются от региона к региону. Для чиновников гражданин, при смене региона, будет оставаться одним лицом, так как информация будет едина по каждому гражданину независимо от региона. Также это даст прозрачность граждан для государственных структур. Удобнее будет отслеживать за всей активностью населения и проводить социально-экономические реформы охватывая всю страну, а не только локально в некоторых регионах России.
Конечно, есть и опасения, и множество вопросов... Как будет реализован единый информационный ресурс? На каком оборудовании и софте будет все это работать? Кто будет технически поддерживать работоспособность? Будут ли все данные верными по всем гражданам? И кто будет отвечать за сохранность данных от утечки?