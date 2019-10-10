Агентские договоры с черными коллекторами будут запрещены

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила сегодня о работе над законопроектом, запрещающим агентские соглашения для взимания задолженностей граждан с черными коллекторами.



В ходе заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании она заявила: «Сегодня, к сожалению, остались лазейки в законодательстве, которые позволяют по агентским договорам привлекать так называемых черных коллекторов. Мною готовится сейчас законодательная инициатива о том, чтобы запретить заключение агентских соглашений о передаче таких долговых обязательств в отношении граждан».



Она считает, что в данной сфере необходимо добиваться «строгого и неукоснительного соблюдения закона», не допуская «агрессивного, если не сказать преступного, отношения к гражданам» в процессе «выбивании долгов».



Яровая, кроме того, внесла предложение «ввести презумпцию несогласия для родственников, коллег должников, которые сегодня подвергаются воздействию коллекторов». Она пояснила, что на данный момент отказ третьего лица от взаимодействия с коллекторами может быть произведен по заявлению с распиской коллектора или же нотариальному уведомлению.



Вице-спикер предложила ввести правило, которое даст близким должников возможность давать официальное согласие на взаимодействие с коллекторами при оформлении займа, что позволяет полностью исключить ситуации, в которых «коллекторы вводят друзей и коллег в круг своего насильственного воздействия и считают возможным держать в страхе огромное количество людей, которые сами никаких долгов не брали».