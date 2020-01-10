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Иностранные компании приветствуют изменения в российском правительстве

Сегодня в 13:26 Финансы 0 73 Карина Мелова
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Участники бизнес-сектора на глобальном уровне позитивно оценивают перемены в высшем исполнительном органе государственной власти Российской Федерации. Они также выражают готовность вкладывать средства в развитие экономики страны и разворачивать в России новые проекты. Об этих намерениях зарубежных бизнесменов в данном каналу "Россия-24" после экономического форума в Давосе интервью поведал помощник президента Максим Орешкин (ист.: ТАСС).

В частности, политик сказал следующее: «Настроение у них очень позитивное, они с позитивом смотрят на те изменения, которые сейчас произошли в российском правительстве, видят те инициативы, которые были заложены еще в последние годы. И с точки зрения делового климата позиция России – 28 место (в рейтинге Doing Business – прим. ТАСС), мы продолжаем продвигаться вперед. Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования – много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше. Компании готовы инвестировать, готовы приходить с новыми проектами, с оптимизмом смотрят на российскую ситуацию».
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