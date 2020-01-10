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Банки будут наказаны за неуплату налогов ИП
27 января в 13:01 Финансы 0 291 Карина Мелова
Ссылаясь на 2 источника, 27 января портал РБК поделился информацией о том, что Федеральная налоговая служба приняла решение накладывать штрафы на банковские учреждения, не прибегающие к блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не платят налоги, взносы в фонды обязательного социального страхования и штрафы.
Среди оштрафованных банков уже оказались «Уралсиб» (15 700 руб.) и ВТБ (точная сумма пока неизвестна). Сотрудники банков подтвердили данные сведения и добавили, что финансовые организации намерены оспаривать наказание. Отказываясь прекращать выполнение транзакций по счетам клиентов-неплательщиков, они предлагают ФНС прибегать к услугам судебных приставов. По мнению налоговой службы, финансово-кредитные учреждения нарушают закон. Минфин и регулятор не приняли сторону банков.
В конце прошлого года была обнародована информация о том, что порог административных взысканий для предпринимателей за невыполнение указаний ФНС, Роспотребнадзора и других надзорных органов может вырасти с максимальной отметки в 20 тысяч до 500 тысяч рублей.
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