Банки будут наказаны за неуплату налогов ИП

Ссылаясь на 2 источника, 27 января портал РБК поделился информацией о том, что Федеральная налоговая служба приняла решение накладывать штрафы на банковские учреждения, не прибегающие к блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не платят налоги, взносы в фонды обязательного социального страхования и штрафы.



Среди оштрафованных банков уже оказались «Уралсиб» (15 700 руб.) и ВТБ (точная сумма пока неизвестна). Сотрудники банков подтвердили данные сведения и добавили, что финансовые организации намерены оспаривать наказание. Отказываясь прекращать выполнение транзакций по счетам клиентов-неплательщиков, они предлагают ФНС прибегать к услугам судебных приставов. По мнению налоговой службы, финансово-кредитные учреждения нарушают закон. Минфин и регулятор не приняли сторону банков.



В конце прошлого года была обнародована информация о том, что порог административных взысканий для предпринимателей за невыполнение указаний ФНС, Роспотребнадзора и других надзорных органов может вырасти с максимальной отметки в 20 тысяч до 500 тысяч рублей.