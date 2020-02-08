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Ее уже не остановить: Центробанк вновь снизил ключевую ставку
7 февраля в 19:14 Финансы 0 203 Иван Тихонов
Сегодня, 7 февраля, Совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой ставки на 0.25 б.п. до 6.00% годовых. Такое решение продиктовано более быстрым замедлением инфляции, нежели прогнозировалось ранее. Паче того, темпы роста российской экономики выросли во втором полугодии 2019 г., а денежно-кредитные условия продолжили смягчаться.
При этом регулятор не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков» - говорится в пресс-релизе ЦБ.
Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 20 марта текущего года.
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