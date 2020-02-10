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Увеличенный кешбэк и бонусы от банка за отказ от пластика
13 февраля в 15:02 Финансы 0 258 Карина Мелова
Один из гигантов финансового рынка страны – ВТБ – намерен больше не применять пластик для выпуска банковских карт. Об этом «Ведомостям» стало известно от сотрудника пресс-службы финансового учреждения, процитировавшего заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Печатникова.
Предположительно, вместо пластика будет использоваться биологический материал полилактид, легко поддающийся переработке и не представляющий угрозы для окружающей среды. Так, г-н Печатников разъясняет: «По «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима».
Банк ВТБ собирается за год перевести на карты из полилактида до одного миллиона своих клиентов. Клиенты получат возможность выбирать материал производства своей карты, однако за выбор в пользу полилактида будут предлагаться отдельные вознаграждения и повышенный кешбэк.
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