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2 марта стартует новая программа лояльности от Райффайзенбанка

2 марта в 15:33 Финансы 0 349 Карина Мелова
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Ссылаясь на слова руководителя управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максима Степочкина, «Ведомости» сообщают о старте новой программы лояльности, привязанной к дебетовой «Кэшбэк карте», от названного кредитно-финансового учреждения.

Так, начиная со второго марта использующие «Кэшбэк карту» клиенты будут получать прямой возврат в размере 1,5 % от стоимости любой покупки, совершенной на родине, за рубежом или в Интернете, без лимита по сумме транзакции, без ограничений начислений за месяц или определенных условий по ежемесячному обороту по карте.

Ежемесячно с 1 по 15 число владелец упомянутой выше карты будет получать на счет кэшбэк за прошлый месяц. При этом, как и прежде, кэшбэк не будет начисляться за перевод средств, транзакции в онлайн-банке, снятие наличных, расходы в казино/лотереях, при страховании и капиталовложениях, оплате услуг за ЖКХ, внесении оплаты по кредиту и так далее.

Г-н Степочкин добавил, что получить новую карту World Mastercard можно будет бесплатно, однако банк оставляет за собой право на обычное взимание комиссии за информирование посредством смс-сообщений и снятие наличных в банкомате другого банка. Следует заметить, что новая программа лояльности недоступна для клиентов сегмента Private banking.
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