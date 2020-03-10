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Нефть Brent опять подорожала

Сегодня в 14:07 Финансы 0 93 Карина Мелова
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Согласно информации, поступившей с лондонской биржи ICE, цена нефти марки Brent увеличилась на 7,21 % после вчерашнего падения.

В 8:38 МСК стоимость майского фьючерса на нефть Brent достигла 37,03 доллара за баррель. Цена апрельского фьючерса на нефть WTI на бирже NYMEX поднялась на 2,4 % (до 33,53 доллара за баррель).

До этого поступали данные о том, что майский фьючерс на нефть Brent дорожал на 7,22 % (до $35,85), а нефть WTI стоила $32,38 за баррель.

Снижение стоимости нефти обуславливается тем фактом, что государства-члены организации ОПЕК+ на переговорах в Вене не достигли договоренностей относительно дополнительного уменьшения объемов добычи нефти при спровоцированном распространением коронавируса падении спроса. Сообщается, что ОПЕК инициировала сокращение добычи на полтора миллиона баррелей в сутки до конца 2020 г., но Российская Федерация не поддержала предложение.

9 марта апрельский фьючерс на нефть Brent подешевел практически на треть, его цена составила $31,38 за баррель, а стоимость нефти WTI снизилась до $27,9 за баррель, однако позже эти позиции частично укрепились.

При этом наблюдается падение национальной валюты до 75 рублей за 1 доллар США и 86 рублей за 1 евро.

Центробанк временно остановил покупки зарубежной валюты на внутреннем рынке в ходе задействования механизма бюджетного правила на 30 дней. Минфин уверен в способности перекрыть потери бюджета за счет ликвидных средств ФНБ, если даже нефть подешевеет до 25–30 долларов за баррель.
По материалам «Известий»
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