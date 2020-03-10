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Федун: нефтяная отрасль РФ значительно пострадает из-за текущих цен на российское сырье

Сегодня в 15:27 Финансы 0 130 Карина Мелова
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Как утверждает Леонид Федун, вице-президент «Лукойла», госкомпании, которые поддерживали выход из сделки организации ОПЕК+ по уменьшению объемов добычи даже не задумывались о том, что им придется реализовывать нефть по 25 долларов (ист.: РБК).

Прошлым вечером стоимость нефти упала до катастрофически низкой в размере 25 долларов. Совладелец «Лукойла» считает необходимым для РФ и Саудовской Аравии подготовить новые условия соглашения, иначе максимальный уровень цены за баррель будет равен $35 или меньше. При этом, начиная с 2022–2023 гг., Россия будет вынуждена сокращать добычу.

По словам г-на Федуна, выход российской стороны из сделки ОПЕК+ не обговаривался на встрече представителей нефтяных компаний с главой государства В. Путиным. Такое действие РФ начало «войну за истощение». Прогнозируется, что в это же время прибыль американцев увеличится на 6 %, поскольку стоимость топлива напрямую зависит от цены на нефть. Об этом свидетельствуют расчеты «Лукойла».

Известно, что стоимость нефти начала падать в январе после появления новостей о стремительном распространении коронавируса и уменьшении потребительского спроса на топливо.
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