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Силуанов не видит поводов для беспокойства относительно нефтеотрасли РФ

Сегодня в 13:28 Финансы 0 77 Карина Мелова
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20 марта министр финансов Антон Силуанов уверил общественность в том, что нет повода для тревоги из-за падения цен на нефть, поскольку нефтяные компании Российской Федерации сделали большие запасы (ист.: телеканал «Россия 24»).

До этого сообщалось об увеличении стоимости нефти на 3–5 процентов на глобальном уровне, и курс на возрастание наблюдается уже вторую сессию торгов. Так, сегодня утром цена майских фьючерсов на сырье сорта Brent поднялась до 29,45 доллара за баррель, то есть на 3,44 %, при этом майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,25 % – до 27,26 доллара за баррель.

Двумя днями ранее, 18 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков акцентировал внимание на низкой стоимости нефти и заявил, что Администрация президента выполняет мониторинг ситуации в отрасли и на торговых площадках.

Как утверждал министр финансов РФ 13 марта, государство имеет достаточно средств, чтобы целиком финансировать бюджетные траты на протяжении 6 лет при условии, что цена нефти будет равняться $30 за баррель.

Тот факт, что в процессе переговоров членов ОПЕК+ 6 марта не были достигнуты соответствующие договоренности, нарушил стабильность на внутреннем и мировом рынках. Следствием стало резкое уменьшение стоимости нефти, приведшее к ослаблению рубля относительно доллара и евро, а также негативно повлиявшее на цену на акции российских компаний.
По материалам «Известий»
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