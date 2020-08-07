|
Московская биржа планирует допустить НПФ ко внебиржевым финансовым инструментам
Сегодня в 13:18 Финансы 1 123 Иван Тихонов
Московская биржа представила «дорожную карту» «По внедрению мер по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов», согласно которой негосударственным пенсионным фондам могут разрешить вкладываться во внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ). Для этих целей понадобится внесение изменений в нормативные акты Банка России.
В рамках инициативы Мосбиржа собирается обеспечить в текущем году условия формирования товарных имущественных пулов с последующим обращением клиринговых сертификатов участия (КСУ), пишет «Ъ». Впоследствии эти инструменты, а также драгметаллы и депозиты, будут включены в перечень активов, в которые НПФ разрешено вкладывать накопления. В Госдуме уже готовятся поправки к законам, которые позволят НПФ вкладываться ПФИ.
По мнению экспертов, новый инструмент позволит хеджировать риски портфелей фондов, но практическое использование инструмента может натолкнуться на жесткие требования регулятора.
ПФИ, согласно законодательству и нормативной базе, разрешены как актив для негосударственных пенсионных фондов, но могут входить в состав пенсионных накоплений только при условии, что сделки с ними совершаются на организованных торгах с центральным контрагентом и заявки адресованы всем участникам. При этом предметом договора ПФИ могут быть только разрешенные для инвестирования активы, изменения величины процентных ставок, уровни инфляции, курсы валют. Предлагаемый для использования НПФ инструмент стандартизированных ПФИ (СПФИ) приближен к внебиржевому рынку деривативов, указывают эксперты. Его основными отличиями является наличие правил клиринга, а также отсутствие необходимости оценивать риски на каждого контрагента и подписывать генеральные соглашения.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Евро встречает выходные выше порога в 87 рублейСегодня в 15:30 Финансовые рынки
В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекцииСегодня в 12:58 Медицина
В ОНФ предлагают освободить от уплаты НДФЛ граждан, продавших квартиру экономкласса в 2020 году6 августа в 16:43 Налоги
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Коронавирус в России: оперативные данные на 3 августа Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ оказался минимальным с 23 апреля В РФ количество выписанных по выздоровлению от коронавируса за сутки превысило 7.5 тысяч За прошедшие сутки новые случаи коронавируса были зарегистрированы во всех субъектах РФ Черногория внесла Россию в перечень «въездных» государств
По Вашему мнению, какую пользу могут принести НПФ внебиржевые финансовые инструменты
В настоящий момент, согласно законодательству, НПФ разрешено работать с производными финансовыми инструментами (ПФИ) при выполнении ряда условий: они должны быть торгуемыми на организованных биржевых рынках и использоваться в целях хеджирования рисков по базовым активам, входящим в состав портфеля фонда. Мы считаем, что производные инструменты создают больше возможностей для НПФ перераспределять риски, использовать финансовый рычаг и выстраивать защитные стратегии. При этом, интерес для фондов могут представлять как классические фьючерсы, опционы, свопы на финансовые активы (акции/фондовые индексы, валюта, корзина ОФЗ, денежные ставки), так и инструменты, где базовым активом являются товарные ценности (нефть, металлы, зерно), драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий). Если говорить о возможности работы с внебиржевыми (нестандартизованными) ПФИ, то также как и с биржевыми ПФИ, разрешенными для НПФ, в целях защиты от контрагентских (операционных) рисков и обеспечения сохранности активов обязательным условием должно быть исполнение сделок через центрального контрагента (ЦК).
Клиринговый сертификат участия (КСУ) – удобный инструмент упаковывания однородных активов (ценных бумаг и инструментов денежного рынка) для целей перераспределения ликвидности между рыночными участниками через механизм РЕПО. Инструмент новый, работа с ним будет построена на базе действующей технологии рынка РЕПО. Участие НПФ в этом рынке может быть интересно с точки зрения наращивания денежной позиции (концентрации ликвидности) и рефинансирования активов портфеля. При этом, учитывая специфику инвестирования пенсионных денег, ключевыми активами, направляемыми в обеспечение пула под выдачу КСУ, могут быть ценные бумаги в составе портфелей НПФ (госбумаги, акции и облигации). Инвестиции фондов в товарные активы и драгоценные металлы незначительны как в силу ограничений законодательства, так и относительно высоких рыночных рисков, поэтому они вряд ли смогут стать активными участниками при формировании товарных имущественных пулов для выпуска КСУ.
Мы считаем полезным для расширения перечня разрешенных активов для инвестирования ПН включение в законодательство КСУ (цели обозначены в п.2), драгоценные металлы, а также депозиты с ЦК. Прямое инвестирование пенсионных накоплений в драгметаллы не предусмотрено в настоящий момент, между тем данный актив может быть интересным альтернативным вложением в периоды спадов в экономике и на фондовых рынках, для защиты портфелей от инфляции в долгосрочной перспективе (аналогично твердым валютам). Что касается размещения накоплений в депозиты с ЦК, то в связи с тем что НКО НКЦ (ЦК) не входит в систему страхования вкладов (так как не работает с вкладами от населения), ЦК не отвечает требованиям установленным законодательством РФ к кредитным организациям-участникам системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ. В связи с этим для получения возможности НПФ инвестирования пенсионных накоплений в депозиты НКО НКЦ, необходимо вносить изменения в 75-ФЗ (ст.24.1). Мы поддерживаем данную инициативу, так как считаем депозит с ЦК удобным инструментом управления краткосрочной ликвидностью (размещение остатков с брокерского счета) и получения дополнительного дохода за счет более высоких ставок денежного рынка по сравнению с депозитами ведущих банков.