Московская биржа планирует допустить НПФ ко внебиржевым финансовым инструментам

Московская биржа представила «дорожную карту» «По внедрению мер по стимулированию спроса со стороны внутренних институциональных инвесторов», согласно которой негосударственным пенсионным фондам могут разрешить вкладываться во внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ). Для этих целей понадобится внесение изменений в нормативные акты Банка России.



В рамках инициативы Мосбиржа собирается обеспечить в текущем году условия формирования товарных имущественных пулов с последующим обращением клиринговых сертификатов участия (КСУ), пишет «Ъ». Впоследствии эти инструменты, а также драгметаллы и депозиты, будут включены в перечень активов, в которые НПФ разрешено вкладывать накопления. В Госдуме уже готовятся поправки к законам, которые позволят НПФ вкладываться ПФИ.



По мнению экспертов, новый инструмент позволит хеджировать риски портфелей фондов, но практическое использование инструмента может натолкнуться на жесткие требования регулятора.



ПФИ, согласно законодательству и нормативной базе, разрешены как актив для негосударственных пенсионных фондов, но могут входить в состав пенсионных накоплений только при условии, что сделки с ними совершаются на организованных торгах с центральным контрагентом и заявки адресованы всем участникам. При этом предметом договора ПФИ могут быть только разрешенные для инвестирования активы, изменения величины процентных ставок, уровни инфляции, курсы валют. Предлагаемый для использования НПФ инструмент стандартизированных ПФИ (СПФИ) приближен к внебиржевому рынку деривативов, указывают эксперты. Его основными отличиями является наличие правил клиринга, а также отсутствие необходимости оценивать риски на каждого контрагента и подписывать генеральные соглашения.