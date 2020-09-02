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Обанкротиться? Да легко!

1 сентября в 12:23 Финансы 0 385 Карина Мелова
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Начиная с 1 сентября 2020 г. российским гражданам, имеющим задолженность в размере 50–500 тысяч рублей, предоставляется возможность объявить себя банкротами без судебного разбирательства (ист.: ТАСС).

В соответствии с новым законом, в подобных процессах не задействуются арбитражные управляющие, всю работу выполняют сотрудники МФЦ, то есть многофункциональных центров. Стать банкротами по упрощенной схеме смогут физические лица с оконченным исполнительным производством при условии, что взыскатель по делу получил обратно исполнительный лист. Этот факт, а также отсутствие других подобных производств, обязан проверить МФЦ за один рабочий день с момента поступления соответствующего заявления. Данный документ должен содержать список кредиторов.

По завершении изучения дела в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появляется сообщение о запуске процесса банкротства. С заявителя снимаются штрафы и пеня, однако при этом он лишается права на взятие займа или выполнение роли поручителя.

Процедура банкротства вне стен суда длится полгода, после чего долги лица-заявителя аннулируются. Через десять лет разрешается еще раз пройти эту процедуру.

Данное нововведение было разработано Министерством экономического развития Российской Федерации с целью оказания помощи россиянам в решении их финансовых проблем.
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