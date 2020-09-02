Обанкротиться? Да легко!

Начиная с 1 сентября 2020 г. российским гражданам, имеющим задолженность в размере 50–500 тысяч рублей, предоставляется возможность объявить себя банкротами без судебного разбирательства (ист.: ТАСС).



В соответствии с новым законом, в подобных процессах не задействуются арбитражные управляющие, всю работу выполняют сотрудники МФЦ, то есть многофункциональных центров. Стать банкротами по упрощенной схеме смогут физические лица с оконченным исполнительным производством при условии, что взыскатель по делу получил обратно исполнительный лист. Этот факт, а также отсутствие других подобных производств, обязан проверить МФЦ за один рабочий день с момента поступления соответствующего заявления. Данный документ должен содержать список кредиторов.



По завершении изучения дела в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появляется сообщение о запуске процесса банкротства. С заявителя снимаются штрафы и пеня, однако при этом он лишается права на взятие займа или выполнение роли поручителя.



Процедура банкротства вне стен суда длится полгода, после чего долги лица-заявителя аннулируются. Через десять лет разрешается еще раз пройти эту процедуру.



Данное нововведение было разработано Министерством экономического развития Российской Федерации с целью оказания помощи россиянам в решении их финансовых проблем.