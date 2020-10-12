Вновь без перемен: ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Сегодня, 23 октября, Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4.25% годовых.



«Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%. (…) На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.5–4.0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщение пресс-службы регулятора.



В релизе отмечается, что ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря текущего года.