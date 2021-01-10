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Определенные категории россиян в 2021 году начнут получать более высокую пенсию

19 января в 14:03 Финансы 0 1710 Карина Мелова
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Представители Пенсионного фонда Российской Федерации обнародовали информацию о предстоящем в текущем году увеличении пенсии определенных граждан (источник: «ToDay News Ufa»)

Причиной повышения вышеназванных выплат станет рассчитанная на неработающих пенсионеров индексация на 6,3 % (с 1 января), которая позволит гражданам, получавшим в 2019 году 25 000 рублей, стать обладателями 30 326 рублей в месяц в 2021 году. Выплаты в размере 26 000 вырастут до 31 539 рублей. Пенсионный фонд составил таблицу, в которой содержится весь перечень выросших в этом году пенсий.

Известно, что в 2019 г. пенсионные выплаты были индексированы на 7,05 %, а в 2020 г. – на 6,6 %. В каждом случае размер повышения вычисляется отдельно на основе уже назначенной пенсии.

Ранее члены фракции ЛДПР подали на изучение ГД проект закона о дополнительной индексации пенсий на протяжении года. Документ был разработан как результат распоряжения, отданного политическим лидером России В. Путиным.
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