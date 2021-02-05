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Промышленные металлы снова в цене

4 февраля в 14:54 Финансы 0 284 Карина Мелова
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Как известно, экономика всего мира серьезно пострадала от коронавируса и накладываемых в связи с ним ограничений, однако стоимость активов на финансовых рынках уже превысила цены, установленные до начала пандемии. Одним из самых выгодных вложений в 2020 году признаны промышленные металлы, а также ценные бумаги американских технологических корпораций.

В прошлом году промышленные металлы выросли в цене благодаря спросу на них основного их заказчика – Китая, страны, экономика которой признана одной из наиболее защищенных от Covid-19. При этом на фоне карантинных ограничений значительно уменьшился объем производства металлов в Латинской Америке и заготовки металлического лома, что повысило себестоимость металлов. Во время пандемии все больше потребителей стали приобретать электронику, что было выгодно для поставщиков меди.

Благодаря монетарному и фискальному стимулированию в развитых государствах промышленные металлы укрепили свои позиции на рынке. Вкладчики же надеются, что массовая вакцинация поспособствует возрождению экономики на глобальном уровне. Однако в текущем году, по мнению экспертов, факторы развития рынка металлов ослабеют, что может привести к повышению спроса на другие активы, например, нефть и нефтепродукты.
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