Промышленные металлы снова в цене

Как известно, экономика всего мира серьезно пострадала от коронавируса и накладываемых в связи с ним ограничений, однако стоимость активов на финансовых рынках уже превысила цены, установленные до начала пандемии. Одним из самых выгодных вложений в 2020 году признаны промышленные металлы, а также ценные бумаги американских технологических корпораций.



В прошлом году промышленные металлы выросли в цене благодаря спросу на них основного их заказчика – Китая, страны, экономика которой признана одной из наиболее защищенных от Covid-19. При этом на фоне карантинных ограничений значительно уменьшился объем производства металлов в Латинской Америке и заготовки металлического лома, что повысило себестоимость металлов. Во время пандемии все больше потребителей стали приобретать электронику, что было выгодно для поставщиков меди.



Благодаря монетарному и фискальному стимулированию в развитых государствах промышленные металлы укрепили свои позиции на рынке. Вкладчики же надеются, что массовая вакцинация поспособствует возрождению экономики на глобальном уровне. Однако в текущем году, по мнению экспертов, факторы развития рынка металлов ослабеют, что может привести к повышению спроса на другие активы, например, нефть и нефтепродукты.