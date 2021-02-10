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СБП будет пропускать суммы вплоть до 150 000 рублей

11 февраля в 15:27 Финансы 0 302 Карина Мелова
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Банк России собирается с 1 октября повысить суточное ограничение на переводы через Систему быстрых платежей до отметки в 150 000 рублей с целью увеличения доступности для граждан таких операций (ист.: «Ъ»).

Для этого банкам придется внести корректировки в свои лимиты. В частности, Сбербанк вынужден будет поднять свою ограничительную черту с 50 000 до 150 тыс. руб. Вдобавок, с 1 апреля 2022 года финансово-кредитные учреждения должны будут предоставить гражданам сервис оплаты покупок и услуг через СБП в мобильном приложении, созданном национальной системой платежных карт. По мнению специалистов ЦБ, «это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты».

По состоянию на конец прошлого года практически все 195 банков, которых обязал закон, уже работали с СБП. Лишь 4 из них не присоединились пока к программе. Начиная с 1 января, применять Систему быстрых платежей будут и банковские учреждения с универсальной лицензией, поддерживающие платежную систему «Мир» и соответствующие иным критериям.
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