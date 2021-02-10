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Очередное послабление для сектора информационных технологий

12 февраля в 15:15 Финансы 0 243 Карина Мелова
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12 февраля в ходе правительственной рабочей встречи Михаил Мишустин утвердил уменьшение взносов на обязательное пенсионное страхование для работников сферы информационных технологий в РФ с 8 % до 6 %. Премьер-министр считает, что данное снижение сделает возможным для организаций пустить разницу в средствах на первостепенные потребности и вложить деньги в бизнес (ист.: ТАСС).

Напомним: позаботиться о сфере ИТ правительство обязал глава государства Владимир Путин.

«С этого года размер взносов на обязательное пенсионное страхование для российских ИТ-компаний снизится с 8 % до 6 %, – поведал премьер. – На таком же уровне он будет для разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции, а также компонентов для нее».
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