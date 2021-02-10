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Регулятор готов усилить наказание за раскрытие банковской тайны
Сегодня в 12:10 Финансы 0 138 Карина Мелова
Центробанк поддержал инициативу об ужесточении наказания банковских работников за предание огласке банковской тайны. Об этом журналисту издания РИА Новости поведал Артем Сычев (первый заместитель главы департамента информбезопасности Банка России).
Так, на площадке комитета Ассоциации банков России была поднята тема задействования усиленных мер по сбережении банковской тайны. Инициативой предлагается в отдельной статье Уголовного кодекса описать ответственность за нелегальный доступ к таким данным, а также за их обнародование. Потенциальный срок наказания в местах лишения свободы может достигнуть 10 лет.
«Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183 статьи Уголовного кодекса. Мы за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне», – подчеркнул г-н Сычев. Установлено, что огласке предаются не только информация о клиенте, но и данные его счета, являющиеся частью банковской тайны.
Среди каналов утечки замглавы департамента информбезопасности ЦБ называет фишинговые сайты, онлайн-магазины, банки и иные ресурсы, использующие данные пользователей.
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