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Нефть Brent опять дорожает
23 февраля в 13:03 Финансы 0 329 Карина Мелова
Согласно сведениям, полученным с торговых площадок лондонской межконтинентальной биржи ICE, стоимость нефти Brent с поставкой в апреле перешагнула за отметку 66 долларов США за баррель. В последний раз подобное случалось еще в январе 2020 г.
В 10:10 МСК апрельский фьючерс подорожал до $66,10, то есть на 1,46 %. При этом за баррель легкой нефти марки WTI с поставкой в апреле придется заплатить $62,36 (динамика роста цены равна 1,07 %).
Таким образом, на фоне сведений о создании вакцин от Covid-19, а также поэтапного снятия связанных с пандемией ограничений в некоторых государствах стоимость нефти понемногу увеличивается, начиная с конца октября минувшего года. Напомним: в 2020 г. цены на сырье упали из-за коронавируса и распада сделки ОПЕК+.
В прошлом министр энергетики Александр Новак предрекает среднюю стоимость нефти в текущем году $45–60 за баррель.
По материалам «Ведомостей»
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