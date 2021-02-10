Нефть Brent опять дорожает

Согласно сведениям, полученным с торговых площадок лондонской межконтинентальной биржи ICE, стоимость нефти Brent с поставкой в апреле перешагнула за отметку 66 долларов США за баррель. В последний раз подобное случалось еще в январе 2020 г.



В 10:10 МСК апрельский фьючерс подорожал до $66,10, то есть на 1,46 %. При этом за баррель легкой нефти марки WTI с поставкой в апреле придется заплатить $62,36 (динамика роста цены равна 1,07 %).



Таким образом, на фоне сведений о создании вакцин от Covid-19, а также поэтапного снятия связанных с пандемией ограничений в некоторых государствах стоимость нефти понемногу увеличивается, начиная с конца октября минувшего года. Напомним: в 2020 г. цены на сырье упали из-за коронавируса и распада сделки ОПЕК+.



В прошлом министр энергетики Александр Новак предрекает среднюю стоимость нефти в текущем году $45–60 за баррель.

По материалам «Ведомостей»