Набиуллина дала рекомендации новичкам в сфере инвестирования

Эльвира Набиуллина, ныне стоящая во главе Центробанка РФ, дала рекомендации новичкам в отрасли инвестирования. По ее мнению, нецелесообразно вкладывать последние средства в ценные бумаги и не надеяться на впечатляющий результат инвестирования в акции лишь 1 компании (ист.: ТАСС).



Глава Банка России говорит о необходимости хранения сбережений и необоснованности инвестирования за счет кредита: «Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски» (ист.: программа «Вести» на телеканале «Россия-1»).



«Предыдущая доходность – это необязательно будущая доходность», – утверждает г-жа Набиуллина.