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Набиуллина дала рекомендации новичкам в сфере инвестирования
Сегодня в 12:07 Финансы 2 52 Карина Мелова
Эльвира Набиуллина, ныне стоящая во главе Центробанка РФ, дала рекомендации новичкам в отрасли инвестирования. По ее мнению, нецелесообразно вкладывать последние средства в ценные бумаги и не надеяться на впечатляющий результат инвестирования в акции лишь 1 компании (ист.: ТАСС).
Глава Банка России говорит о необходимости хранения сбережений и необоснованности инвестирования за счет кредита: «Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски» (ист.: программа «Вести» на телеканале «Россия-1»).
«Предыдущая доходность – это необязательно будущая доходность», – утверждает г-жа Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина абсолютно права. Волатильность, изменчивость цен – одно из ключевых отличий фондового рынка от привычных россиянам банковских вкладов. И дело не в каждодневных колебаниях рынка на 1-2%, а в том, что рано или поздно он проваливается на десятки процентов и восстанавливается довольно долго. Полагаю, к этому большинство вновь прибывших инвесторов не готовы.
Прежде, чем начинать инвестировать на фондовом рынке, сформируйте финансовую подушку из расчёта, как минимум, 6 мес. жизни без активного дохода – а лучше 12. Так если ваш доход составляет 100 т.р. в мес., 1.2 млн. руб. нужно просто хранить во вкладах в банке, ПИФах облигаций или инструментах денежного рынка. И не важно какая там сегодня доходность – достаточно, чтобы частично компенсировать инфляцию и слава богу. Эту сумму необходимо периодически индексировать хотя бы на уровень официальной инфляции. А вот инвестировать можно только то, что останется. И если не останется ничего, инвестиции пока не для вас. Фондовый рынок – не игрушки! Впрочем, вы и сами в этом скоро убедитесь.
Торговать с плечом тоже очень интересно. Смотрите, кредит у брокера вы берёте примерно под 16% в год. А среднегодовая доходность индекса Мосбиржи за последние 5 лет – 13.3% в год без учёта издержек. То есть, вам нужно зарабатывать, как минимум, на 2.7% выше рынка просто чтобы «выходить в ноль». Даже профессионалам обыгрывать рынок удаётся лишь в отдельные годы. Как это собирается делать новичок – ума не приложу.
Из стоимости российских акций на долгосрочной основе вычитается себестоимость возврата Крыма Украине, уплаты контрибуции по Донбассу, что в совокупности не менее 500 миллиардов долларов, что составляет весь запас накопленных нефтедолларов России. Таким образом, в долгосрочной перспективе устойчивого роста акций российских компаний ожидать не приходится. Волатильность рынка в краткосрочной перспективе высока, да и рынок практически полностью зависит от рынков других стран, с учётом того, что Россия продаёт только сырье. В этом смысле инвестиции в российские акции заведомо слабая идея для любого игрока, кроме инсайдера, что является формой воровства. В иностранные акции россиянам имело бы смысл вкладывать, если бы они разбирались в ситуации на фондовом рынке страны инвестирования, что, в основной массе, явно не так. Набиуллиной же, вероятно, имеет смысл расширить свой комментарий: россиянам лучше вообще не тратить свои деньги, оставив их для сборов в пользу членов кооператива «Озеро».