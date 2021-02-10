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РФ желает уменьшить влияние доллара США на своей территории

Сегодня в 12:39 Финансы 0 63 Карина Мелова
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В ходе беседы с корреспондентами агентства Bloomberg Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ, акцентировал внимание на необходимости уменьшения значимости американской валюты в операциях на территории России и отстранения от финансово-экономической системы США с целью предупреждения враждебных действий. Однако он не назвал конкретные способы «отрыва» от доллара.

Как сообщает Bloomberg, г-н Рябков отметил усиление накала в отношениях России и Америки: «Никогда не было ничего подобного даже не в смысле отсутствия доверия, а в смысле взаимной враждебности».

3 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Соединенные Штаты постоянно подыскивают несуществующие причины для введения санкций, направленных против России. Г-жа Захарова уверена, что в истинных основаниях Вашингтон не нуждается. «Они всегда найдут и придумают», – заявила представитель ведомства.
По материалам ТАСС
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