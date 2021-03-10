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РФ постепенно «уходит» от доллара

11 марта в 13:52 Финансы 0 201 Карина Мелова
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От председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина СМИ стало известно о постепенном уменьшении зависимости РФ от доллара США посредством увеличения доли расчетов в нацвалюте в ходе ведения торговли с иными государствами (ист.: ТАСС).

Спикер ГД уверяет, что в пределах Евразийского экономического союза расчеты в национальной валюте возросли до 74 процентов. Кроме того, согласно г-ну Володину, Россия расширяет зону взаиморасчетов в нацвалюте при реализации коммерческих связей с Китаем и Турцией.

Председатель Государственной думы добавил, что в конце февраля РФ внесла изменения в структуру средств резервного фонда ФНБ, добавив йену и юань с долями 5 и 15 процентов и сократив доли евро и доллара с 45 до 35 процентов. Фунт стерлингов сохранил свою долю в размере 10 %.
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