Регулятор поднял ключевую ставку

По итогам рабочей встречи 19 марта руководство Банка России приняло решение повысить ключевую ставку до четырех с половиной процентов годовых, то есть на 0,25 п. п. Прежде регулятор поднимал эту цифру в декабре 2018 года с 7,5 % до 7,75 %, после чего ставка оставалась прежней или снижалась.



В прошлом году Центробанк встал на курс мягкой денежно-кредитной политики с целью содействия экономическому развитию на фоне пандемии и введенных по этому поводу ограничений и уменьшил ключевую ставку в общей сложности на 2 п. п. 24 июля был зафиксирован минимальный исторический показатель 4,25 % годовых. С того момента Банк России четырежды оставлял ключевую ставку на прежнем уровне.



19 февраля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заговорила о поднятии ключевой ставки в 2021 г., намедни уведомив о практически окончательном исчерпании возможности снижения показателя в дальнейшем. Кроме того, в ходе заседания при участии кредитных организаций 18 февраля г-жа Набиуллина рассказала о намерении регулятора перейти от мягкой ДКП к нейтральной и поднять ключевую ставку до 5-6 % годовых в течение следующих 3 лет. Глава Центробанка связывает скорость увеличения ключевой ставки с прогнозами по инфляции.

По материалам «Ведомостей»