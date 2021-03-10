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Премьер поддержал поднятие ключевой ставки Банком России

Сегодня в 13:12 Финансы 3 135 Карина Мелова
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Как уведомил ТАСС представитель аппарата правительства, премьер-министр Российской Федерации уверен, что Центробанк принял правильное и соответствующее современным реалиям решение о поднятии ключевой ставки. Известно, что в понедельник, 22 марта, в ходе рабочей встречи со своими заместителями Михаил Мишустин рассмотрел повышение регулятором ключевой ставки до 4,5 %.

В частности, источник поделился такими сведениями: «В закрытой части совещания Мишустина с вице-премьерами 22 марта обсуждалось в том числе повышение ключевой ставки. Премьер считает решение Центробанка взвешенным и адекватным сегодняшней ситуации».

По мнению председателя правительства, выбранный Банком России курс смог удержать экономику государства от резкого падения на фоне пандемии и вывести ее на траекторию роста. Во многом это заслуга реализации Центробанком мягкой кредитно-денежной политики, предусматривающей неизменность ставки в течение длительного периода. Г-н Мишустин отметил тесное взаимодействие ЦБ и правительства, что позволило сохранить на прежнем уровне объемы корпоративного и ипотечного кредитования и удачно воплотить программы льготного кредитования.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Деев Артем (Руководитель аналитического департамента, AMarkets)

Центральный Банк России планомерно понижал ключевую ставку в течение двух лет и самый низкий уровень ставки пришелся на сложный период пандемии – 2020 год. Низкая ставка стимулировала сектор кредитования (через общее снижение ставок по займам, как для физических лиц, так и для бизнеса). Что, конечно, было необходимо в условиях сокращения спроса, потери прибыли, снижения доходов населения. Но в дальнейшем рост кредитования грозит и ростом задолженности, невозвратных кредитов и т.д. Кроме того, постепенное и плавное увеличение ставки необходимо для сдерживания инфляции и укрепления курса рубля. Поэтому, конечно, решение ЦБ РФ своевременное и нужное. Тем более, что ставка повышена только на 0,25% - до 4,5%. В секторе кредитования это означает незначительное повышение общих ставок по займам, но при этом ожидается и увеличение процентных ставок по депозитам, что вернет часть средств физических лиц в банки.

Регулятор намерен постепенно увеличивать ставку до 5-6%, что считается нейтральным уровнем, который дает необходимый импульс для роста экономики, но при этом сдерживает инфляцию на низкой отметке.

Карайчев Артур (исполнительный директор (CEO) компании #ВсеЗаймыОнлайн)

Большинство аналитиков ожидало повышение ключевой ставки в апреле, прогнозируя ее сохранение на уровне 4,25% по итогам марта. Но если смотреть на вещи здраво – инфляция уже по итогам 2020 года превышала целевой ориентир ЦБ РФ, а в январе 2021 года вообще превысила 5%. Ключевую ставку нужно было поднимать. Это ранее сделали Центральные банки Турции и Бразилии.

Вообще, Эльвира Набиуллина еще в феврале говорила о том, что ключевая ставка будет подниматься до 5-6% в следующие 3 года. Какой из этого можно сделать вывод? Период дешевых кредитов подходит к концу как минимум на 3 года. В ближайшее время банки начнут повышать ставки. Крупный бизнес как кредитовался ранее, так и продолжит это делать, вряд ли что-то изменится. А вот в секторе кредитования физических лиц возможно сокращение количества клиентов.

Казанский Александр (директор дивизиона «Центр» в Санкт-Петербурге, Уральский банк реконструкции и развития)

Несмотря на неоднозначную реакцию экспертного сообщества на повышение ключевой ставки (можно вспомнить, например, заочную полемику Владимира Потанина и Олега Дерипаски), данное действие ЦБ явилось естественной реакцией регулятора на усиление инфляционных тенденций, наблюдавшихся в последние недели (январская инфляция в годовом выражении составила свыше 5%).

Кроме того, розничные клиенты попали в своеобразную "вилку инвестиций" - реальная процентная ставка по банковским вкладам зачастую была отрицательной, а инвестиционная активность неквалифицированных инвесторов на фондовом и валютном рынке приводила если не к потере денежных средств, то, как минимум, к неполучению дохода, который, собственно, и не был гарантирован. Именно с этим были связаны рекомендации регулятора конца 2020 года относительно перечня базовых банковских продуктов для неквалифицированных инвесторов, а текущее повышение ключевой ставки "развернет" ситуацию в сторону возврата в банки розничных вкладов.

Некоторый рост ставок по кредитам, конечно, произойдет, но, во-первых, динамика кредитования розничного сектора сейчас определяется не столько полной стоимость кредита (ПСК), сколько закредитованностью клиентов (показателем долговой нагрузки - ПДН) и коэффициентами риска ЦБ РФ, что влияет на объемы кредитования через нагрузку на капитал.

Во-вторых, ставки для малого бизнеса зависят, прежде всего, от степени риска, оцениваемого банком, а она существенно превышает ту самую дельту в 0,25%, на которую была повышена ключевая ставка.

Крупный бизнес кредитуется, в основном, в федеральных банках из top-10 с крайне низкой стоимостью фондирования, так что эти 0,25% он просто не заметит.

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