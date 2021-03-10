Премьер поддержал поднятие ключевой ставки Банком России

Как уведомил ТАСС представитель аппарата правительства, премьер-министр Российской Федерации уверен, что Центробанк принял правильное и соответствующее современным реалиям решение о поднятии ключевой ставки. Известно, что в понедельник, 22 марта, в ходе рабочей встречи со своими заместителями Михаил Мишустин рассмотрел повышение регулятором ключевой ставки до 4,5 %.



В частности, источник поделился такими сведениями: «В закрытой части совещания Мишустина с вице-премьерами 22 марта обсуждалось в том числе повышение ключевой ставки. Премьер считает решение Центробанка взвешенным и адекватным сегодняшней ситуации».



По мнению председателя правительства, выбранный Банком России курс смог удержать экономику государства от резкого падения на фоне пандемии и вывести ее на траекторию роста. Во многом это заслуга реализации Центробанком мягкой кредитно-денежной политики, предусматривающей неизменность ставки в течение длительного периода. Г-н Мишустин отметил тесное взаимодействие ЦБ и правительства, что позволило сохранить на прежнем уровне объемы корпоративного и ипотечного кредитования и удачно воплотить программы льготного кредитования.