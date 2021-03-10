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В Минтруде сообщили о нововведениях в назначении социальных доплат к пенсии

Сегодня в 13:52 Финансы 0 120 Карина Мелова
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Согласно сообщению представителя пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, датированному 23 марта, с 1 января 2022 г. социальные доплаты к пенсионным выплатам будут назначаться без подачи заявления.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом», – разъяснил сотрудник ведомства.

Минтруд собирается утвердить схему действий территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации при обмене данными с уполномоченными органами исполнительной власти на региональном уровне.

По словам почетного члена президиума Союза пенсионеров России Людмилы Пискуновой, звания и награды от государства могут быть основанием для назначения повышенной пенсии и льгот. При этом региональные льготники, проработавшие в одном регионе 40 лет и получившие грамоту от главы региона, почетное звание или медаль за заслуги в развитии региона, также могут рассчитывать на повышение пенсии.

10 марта Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об окончании процесса создания предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам и передаче этих инициатив в администрацию президента РФ. Глава ведомства надеется на быстрое рассмотрение вопроса.
По материалам «Известий»
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