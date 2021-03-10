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1 апреля в РФ начнется индексация социальных пенсий
Сегодня в 13:13 Финансы 0 167 Карина Мелова
26 марта правительственная пресс-служба обнародовала информацию о начале индексации социальных пенсий в РФ 1 апреля. Показатель индексации равен 3,4 %. При этом средняя выплата достигнет 10 183 руб.
Сообщается, что грядущая индексация коснется свыше 3,9 млн граждан. На эти цели кабмин выделил из бюджета ПФР 12,8 миллиарда рублей.
По словам сотрудника пресс-службы Минтруда, размер индексации пенсионных выплат в текущем году определяется соотношением величины прожиточного минимума пенсионера за минувший год (9308 руб.) к аналогичному показателю за 2019 г. (9002 руб.).
«У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня», – добавили в министерстве.
Соцпенсии назначаются лицам, не имеющим достаточного подтвержденного стажа для получения страховой пенсии. Эти же выплаты начисляются инвалидам и утратившим кормильца (ист.: ТАСС).
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