Всемирный банк обнародовал сведения о задолженности государств перед РФ

Веб-ресурс Всемирного банка обнародовал информацию о задолженности одних государств перед другими, в том числе перед РФ.



Опубликованный отчет гласит, что примерно 30 развивающихся стран задолжали Российской Федерации почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Наибольший размер долга у Республики Беларусь (8,1 миллиарда долларов). Вместе с тем в конце прошлого года страны заключили соглашение о дополнительной выдаче Минску одного миллиарда долларов.



Кроме того, Россия ожидает возвращения свыше 1 млрд долларов от Венесуэлы, Бангладеша, Вьетнама, Индии и Йемена. При этом государства африканского континента – Мозамбик, Сомали и Эфиопия – должны РФ 973 миллиона долларов.



17 марта министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что власти страны готовы спонсировать все текущие расходы, если будут наложены санкции на государственный долг Российской Федерации. Как сообщил глава Минфина, власти собираются достигнуть договоренности с Банком России по обеспечении кредитно-финансовых учреждений ликвидностью на покупку облигаций федерального займа (ист.: «Известия»).



Министр экономического развития Максим Решетников 11 марта глава Минэкономразвития заявил о невыгодности введения ограничительных мер в отношении российского госдолга для западных инвесторов.