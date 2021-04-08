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В РФ начинает действовать новый порядок назначения пособий по безработице

Сегодня в 12:06 Финансы 0 168 Карина Мелова
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На территории Российской Федерации 8 апреля начинает действовать постановление кабмина о новой схеме назначения пособий по безработице в максимально возможном размере. Нововведения ориентированы на лица, потерявшие работу вследствие сокращения постоянного состава сотрудников, ликвидации организации или ухода в декретный отпуск (ист.: «Ъ»).

В течение 3 месяцев с момента первой выплаты вышеназванные безработные смогут получать наибольшее пособие в размере 12 130 рублей, после чего им будет выплачиваться по 5000 рублей еще 3 месяца.

Прежде на максимальную выплату можно было рассчитывать с первого дня признания безработным, но в случае ликвидации (сокращения) на протяжении первых трех месяцев нетрудоустроенные лица получают не пособие, а среднюю заработную плату на последнем месте работы. При этом указанной категории беременных женщин сперва выдается пособие по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Сдвиг срока выплат пособий по безработице у этих граждан не давал им права на получение максимальных соцвыплат.
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