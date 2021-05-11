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Регионам в текущем году будут доступны бюджетные кредиты без погашения прошлогодних

14 мая в 14:15 Финансы 0 267 Карина Мелова
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С учетом задач, поставленных президентом России в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию, глава российского правительства Михаил Мишустин выдал постановление, позволяющее регионам претендовать на очередные бюджетные кредиты без погашения прошлогодней задолженности. В данном случае имеются в виду кредиты, срок которых не превышает 240 дней.

В частности, веб-ресурс Кабмина РФ обнародовал такую информацию: «Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, исключаются требования о погашении таких кредитов, что было необходимым условием для получения новых займов в 2021 году. Изменения, которые позволят пролонгировать сроки погашения кредитов до 2029 года, будут внесены в бюджетное законодательство в ближайшее время».

Напомним: 21 апреля, обращаясь с посланием к членам ФС, Владимир Путин подчеркнул надобность поддержки государственных субъектов с большой коммерческой задолженностью и распорядился обеспечить до 2029 г. регионы бюджетными займами на погашение задолженности и до окончания 2023 г. выделить 500 миллиардов рублей на инфраструктурные кредиты субъектам при ставке максимум 3 % годовых и сроке погашения 15 лет (ист.: «Ъ»).
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