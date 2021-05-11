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Скоро появится возможность обналичивания денег с чужой карты

17 мая в 13:21 Финансы 0 447 Карина Мелова
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Ссылаясь на некоторые кредитные учреждения, издание «Известия» поделилось сведениями о том, что в следующем году банки начнут предоставлять новую возможность обналичивания средств в банкомате с чужой карты с применением QR-кода.

Для снятия денег или пополнения счета понадобится созданный в мобильной версии финансово-кредитной организации QR-код, получив который и отсканировав его в банкомате можно будет снять деньги с чужой карты. Это дополнительная выгода для тех, кто забыл карту или не обслуживается тем или иным банком.

Подобную услугу сейчас предоставляет Тинькофф-банк (максимальная сумма при 1 транзакции равна 150 000 рублей). В 2022 г. к нему планируют присоединиться УБРиР, ВТБ, «Открытие» и СКБ-банк.

Однако, при всех удобствах, такой сервис способствует активности мошенников, всегда готовых перехватить, узнать от третьего лица или подобрать код.

Прежде регулятор уведомлял о подготовке законопроекта, призванного наладить возврат украденных мошенниками средств и предоставляющего возможность блокировки счета преступника вследствие поступления тревожного сигнала от жертвы.
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