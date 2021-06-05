Главная > Финансы

Обвал биткойна из-за публикации Илона Маска

4 июня в 14:17 Финансы 0 269 Карина Мелова
1 Изображение

В данный момент наблюдается снижение курса биткойна относительно доллара на 6 процентов, а именно до уровня $36 697. Причиной этого является публикация инженера, бизнесмена и основателя и глава Tesla Илона Маска в сети Twitter известного мема, изображающего ссору между женщиной и мужчиной, разбитое сердце и хэштег #bitcoin в верхней части рисунка. В своем сообщении миллиардер дал понять, что его интерес к упомянутой криптовалюте угасает, и это спровоцировало падение курса не только биткойна, но и ряда прочих криптовалют. Так, стоимость эфира снизилась на 7 % (до 2,6 тыс. долларов), ныне популярного догкойна – на 8 % (до $0,36).

Данный случай уже второй, когда действия Илона Маска провоцируют падение курса биткойна. 17 мая бизнесмен намекнул на продажу компанией Tesla своих активов в этой криптовалюте, что привело к ее подешевению на 10 процентов. 13 мая курс биткойна обрушился на 12 % из-за отказа Tesla продавать электрокары за криптовалюту из соображений неэкологичности процесса майнинга.
По материалам «Ъ»
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Греф от саммита глав США и РФ многого не ждет

4 июня в 13:21 Внешняя политика

В скором будущем специальное мобильное приложение позволит управлять материнским капиталом

4 июня в 12:34 Государство

Набиуллина: наращивание темпов инфляции в РФ станет препятствием для экономического развития

4 июня в 11:30 Экономика

Последний рывок до завершения «СП – 2»

3 июня в 14:24 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Россия поддержит Белоруссию в случае введения Евросоюзом санкций Рябков: у РФ и США перед саммитом найдены отличия в повестках дня Оперативные данные о коронавирусе в РФ сегодня Нижняя палата СФ рассмотрит законопроект об ограничении ненормированного рабочего времени За минувший год пенсия в РФ в среднем выросла на 5,7 %

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru