Обвал биткойна из-за публикации Илона Маска

В данный момент наблюдается снижение курса биткойна относительно доллара на 6 процентов, а именно до уровня $36 697. Причиной этого является публикация инженера, бизнесмена и основателя и глава Tesla Илона Маска в сети Twitter известного мема, изображающего ссору между женщиной и мужчиной, разбитое сердце и хэштег #bitcoin в верхней части рисунка. В своем сообщении миллиардер дал понять, что его интерес к упомянутой криптовалюте угасает, и это спровоцировало падение курса не только биткойна, но и ряда прочих криптовалют. Так, стоимость эфира снизилась на 7 % (до 2,6 тыс. долларов), ныне популярного догкойна – на 8 % (до $0,36).



Данный случай уже второй, когда действия Илона Маска провоцируют падение курса биткойна. 17 мая бизнесмен намекнул на продажу компанией Tesla своих активов в этой криптовалюте, что привело к ее подешевению на 10 процентов. 13 мая курс биткойна обрушился на 12 % из-за отказа Tesla продавать электрокары за криптовалюту из соображений неэкологичности процесса майнинга.

По материалам «Ъ»