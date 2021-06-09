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ФНПР обратилась к президенту с просьбой исправить ситуацию с индексацией пенсий трудоустроенным пенсионерам

8 июня в 13:22 Финансы 0 269 Карина Мелова
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Общественный деятель и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в письменном виде обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с индексацией пенсионных выплат трудоустроенным пенсионерам. Как известно, пенсии данной категории населения не проходят индексацию с 2016 г. Такая мера была принята для сокращения дефицита Пенсионного фонда России.

В частности, письмо г-на Шмакова содержит такой текст: «Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров» (ист.: веб-ресурс ФНПР).

По словам руководителя ФНПР, Кабмин не утвердил ни один из проектов законов, представленных народными избранниками, и не подал на рассмотрение нижней палаты СФ свой вариант. При этом длительная пауза в процессе реализации поручения президента о восстановлении индексации пенсий является преградой на пути повышения качества жизни тысяч пенсионеров.

Пересмотреть вопрос индексации пенсионных выплат Михаил Шмаков просил в ходе встречи с президентом 29 декабря минувшего года, после чего Владимир Путин дал распоряжение правительству до 1 февраля разобраться с этим. Правительственный доклад был представлен в администрации главы государства. В апреле документы о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в ГД внесли заксобрание Севастополя и Госсовет Адыгеи. Ранее Государственная дума отклонила аналогичные инициативы КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
По материалам «Ъ»
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