ФНПР обратилась к президенту с просьбой исправить ситуацию с индексацией пенсий трудоустроенным пенсионерам

Общественный деятель и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в письменном виде обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с индексацией пенсионных выплат трудоустроенным пенсионерам. Как известно, пенсии данной категории населения не проходят индексацию с 2016 г. Такая мера была принята для сокращения дефицита Пенсионного фонда России.



В частности, письмо г-на Шмакова содержит такой текст: «Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров» (ист.: веб-ресурс ФНПР).



По словам руководителя ФНПР, Кабмин не утвердил ни один из проектов законов, представленных народными избранниками, и не подал на рассмотрение нижней палаты СФ свой вариант. При этом длительная пауза в процессе реализации поручения президента о восстановлении индексации пенсий является преградой на пути повышения качества жизни тысяч пенсионеров.



Пересмотреть вопрос индексации пенсионных выплат Михаил Шмаков просил в ходе встречи с президентом 29 декабря минувшего года, после чего Владимир Путин дал распоряжение правительству до 1 февраля разобраться с этим. Правительственный доклад был представлен в администрации главы государства. В апреле документы о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в ГД внесли заксобрание Севастополя и Госсовет Адыгеи. Ранее Государственная дума отклонила аналогичные инициативы КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

По материалам «Ъ»