Лавров: дедолларизация в России не предполагает полного отказа от этой валюты

Во время своего выступления 9 июня на форуме «Примаковские чтения» глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ не стремиться целиком отказаться от применения доллара (ист.: ТАСС).



В частности, министр иностранных дел пояснил: «Мы действительно хотим заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой системы. На днях было принято решение, согласно которому наши золотовалютные резервы больше не будут храниться в долларах, соответствующие действия уже осуществлены. Но еще раз подчеркну: это не означает, что мы отказываемся от использования доллара вообще».



Помимо прочего, г-н Лавров подчеркнул: «Мы стремимся все больше и больше опираться на другие валюты. На национальные валюты, когда речь идет о двусторонней торговле с нашими партнерами – с Китаем, другими членами ШОС, целым рядом других стран». В дальнейшем он ожидает широкого использования криптовалют в расчетах на международном уровне. Согласно руководителю дипведомства, Китай уже создает криптовалюту. Над этим работает и РФ. Прежде о намерении создать национальную криптовалюту объявил Центральный Банк России.