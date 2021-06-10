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Трамп: после женевского саммита «в плюсе» осталась Россия, а не США

Сегодня в 12:37 Финансы 0 159 Карина Мелова
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Выступая 16 июня на телеканале Fox News, прежний глава Белого дома Дональд Трамп выразил убеждение в том, что состоявшаяся в Швейцарии встреча Владимира Путина и Джо Байдена на высшем уровне принесла пользу только России, но никак не Соединенным Штатам. «Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», – сказал он.

Бывший президент США также выразил сожаление по поводу того, что администрации Джо Байдена не удалось остановить воплощение проекта «Северный поток – 2». При этом он отметил, что всецело поддерживает снятие антироссийских санкций, так как сотрудничество двух государств могло бы быть обоюдовыгодным. Трамп полагает, что Российская Федерация стремится к экономическому взаимодействию с Вашингтоном. Он говорит следующее: «Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое».

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американский саммит в Женеве прошел «скорее со знаком плюс» и дал понимание того, в каких областях возможно наладить сотрудничество.
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