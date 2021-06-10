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Всероссийское мероприятие по случаю окончания школы будет организовано онлайн

23 июня в 12:39 Финансы 0 216 Карина Мелова
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На своей странице ресурса «ВКонтакте» Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало информацию о формате проведения в текущем году всероссийского выпускного для школьников. Мероприятие будет организовано 25 июня в режиме онлайн.

В частности, сообщение ведомства гласит: «Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе».

В программе события с напутственной речью для выпускников выступят преподаватели, актеры, звезды эстрады. На веб-сайте Выпускник21.рф учащимся будет доступна функция отправки поздравительных открыток и оформления своего фото в стиле «Всероссийский выпускной 2021». Под хештегом #НашВыпускной в «Одноклассниках» школьники смогут делиться своими снимками с выпускного. Любителям ТикТока Минпросвещения предлагает принять участие в челлендже #Выпускной2021, по условиям которого необходимо поведать о своих талантах и успехах в школе.

Уточним, в столице РФ в связи с накалом эпидемиологической ситуации было отменено всегородское торжество по случаю выпускного в парке Горького.
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