Всероссийское мероприятие по случаю окончания школы будет организовано онлайн

На своей странице ресурса «ВКонтакте» Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало информацию о формате проведения в текущем году всероссийского выпускного для школьников. Мероприятие будет организовано 25 июня в режиме онлайн.



В частности, сообщение ведомства гласит: «Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе».



В программе события с напутственной речью для выпускников выступят преподаватели, актеры, звезды эстрады. На веб-сайте Выпускник21.рф учащимся будет доступна функция отправки поздравительных открыток и оформления своего фото в стиле «Всероссийский выпускной 2021». Под хештегом #НашВыпускной в «Одноклассниках» школьники смогут делиться своими снимками с выпускного. Любителям ТикТока Минпросвещения предлагает принять участие в челлендже #Выпускной2021, по условиям которого необходимо поведать о своих талантах и успехах в школе.



Уточним, в столице РФ в связи с накалом эпидемиологической ситуации было отменено всегородское торжество по случаю выпускного в парке Горького.