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Число заразившихся ковидом в РФ за последние 24 часа составило 17 594

23 июня в 13:34 Финансы 0 210 Карина Мелова
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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние 24 часа в Российской Федерации коронавирусом заразились 17 594 человека, что на 5,26 % больше, чем днем ранее. Всего в государстве выявлено уже свыше пяти миллионов случаев инфицирования, а именно 5 368 513.

Наибольшее число заболевших обнаружено в столице (6534), Подмосковье (2323), Санкт-Петербурге (1092), Нижегородской области (291) и в Бурятии (255).

За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 548 летальных исходов (из них 93 в Санкт-Петербурге, 88 в Москве, 22 в Нижегородской области, 22 в Бурятии и 17 в Московской области). Вчера эта цифра была равна 546. Суммарное количество смертей от Covid-19 в стране составило 130 895.

Выздороветь от коронавируса за 24 часа смогли 12 660 пациентов, за все время распространения опасного вируса на территории России – 4 902 110 человек.

Сообщается, что в последнее время во многих субъектах РФ количество желающих вакцинироваться от Covid-19 увеличилось почти в 2 раза из-за усиления коронавирусных ограничений в Москве и введения обязательной прививки от указанного недуга для определенных категорий граждан.
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