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Суммарный доход богачей РФ с начала 2021 года составил почти 40 миллиардов долларов

2 августа в 13:33 Финансы 0 409 Карина Мелова
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Ссылаясь на статистику Bloomberg Billionaires Index, «РИА Новости» делится сведениями о приросте финансового состояния российских миллиардеров. Так, по данным агентства, за первое полугодие текущего года суммарная прибыль богачей РФ составила 39,4 миллиарда долларов США. При этом наиболее успешным признан председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, чей доход увеличился на $6,14 миллиарда до показателя $29,2 миллиарда. Немного отстают от него Леонид Михельсон (совладелец ПАО «Новатэк»), прибыль которого выросла на $5,8 миллиарда, и Владимир Лисин (основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината), рост дохода которого оценивается в $5,5 миллиарда.

Поступления одного из ключевых богачей России по версии Bloomberg – владельца «Норникеля» Владимира Потанина – выросли до 33,4, то есть на 3,36 миллиарда. За период с января по июль 2021 г. основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче на $4,01 миллиарда.

Принимая во внимание перечень наиболее состоятельных людей Forbes, эксперт Morgan Stanley Ручир Шарма сделал вывод о том, что миллиардеры в долларовом исчислении из 20 государств в период пандемии увеличили свой доход по отношению к ВВП стран своего проживания. В соответствии с данными аналитика, состояние российских богачей практически достигло 35 % ВВП РФ. В прошлом году эта цифра равнялась 25 %.
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