Стоимость нефти Brent упала до $69,97 за баррель

В первый раз, начиная с 21 июля, цена на нефть сорта Brent на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне не достигла $70 за баррель. По состоянию на 9:46 МСК она была равна $69,97 за баррель. Таким образом, стоимость снизилась на 0,6 %.



Впоследствии наблюдался умеренный рост стоимости вышеназванной марки нефти на 0,057 %, то есть до $70,42 за баррель (11:58 МСК).



В то же время, по состоянию на 12:02 по московскому времени стоимость сорта WTI достигла $68,38 за баррель.



Уточним, государства-участники ОПЕК+ заключили соглашение о динамике роста добычи нефти. Ожидается, что в течение периода с августа по конец текущего года альянс будет каждый месяц наращивать ее на 400 000 баррелей в сутки. При этом сделка ОПЕК+ имеет шанс прекратить действовать в сентябре следующего года.