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Стоимость нефти Brent упала до $69,97 за баррель

5 августа в 14:06 Финансы 0 171 Карина Мелова
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В первый раз, начиная с 21 июля, цена на нефть сорта Brent на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне не достигла $70 за баррель. По состоянию на 9:46 МСК она была равна $69,97 за баррель. Таким образом, стоимость снизилась на 0,6 %.

Впоследствии наблюдался умеренный рост стоимости вышеназванной марки нефти на 0,057 %, то есть до $70,42 за баррель (11:58 МСК).

В то же время, по состоянию на 12:02 по московскому времени стоимость сорта WTI достигла $68,38 за баррель.

Уточним, государства-участники ОПЕК+ заключили соглашение о динамике роста добычи нефти. Ожидается, что в течение периода с августа по конец текущего года альянс будет каждый месяц наращивать ее на 400 000 баррелей в сутки. При этом сделка ОПЕК+ имеет шанс прекратить действовать в сентябре следующего года.
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