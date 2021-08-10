Минфин: расходы на нацпроекты исполнены на 50,4 %

По данным Минфина, по состоянию на 1 августа исполнение расходов бюджета на воплощение национальных проектов достигло 50,4 % от плана, что в денежном исчислении равно 1,2 триллиона рублей.



Так, в материалах ведомства сказано: «По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 августа 2021 года – составило 1,2 трлн рублей или 50,4 % от плановых бюджетных назначений».



Успешнее всего реализованы расходы на нацпроект «Здравоохранение» (на 72,1%). Далее следуют национальные проекты «Демография» (66 %), «Производительность труда» (57,9 %), «Наука и университеты» (51,5 %), «Жилье и городская среда» (47,9 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (46,9 %) и «Культура» (43,3 %).



Неплохие показатели исполнения продемонстрировали также проекты «Безопасные качественные дороги» (46,4 %), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, транспортная часть (38,1 %), «Международная кооперация и экспорт» (34,2 %) и «Экология» (26,1 %).

По материалам ТАСС