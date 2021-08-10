Правительство продолжает тщательно мониторить биржевую стоимость топлива

По окончании встречи с представителями нефтяной отрасли вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что кабинет министров все еще не отрицает вероятность наложения запрета на экспорт бензина при условии обострения ситуации с оптовыми биржевыми ценами (ист.: веб-ресурс правительства).



В частности, г-н Новак заявил: «Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации».



По словам вице-премьера, правительство в дальнейшем намерено тщательно мониторить цены на бензин на бирже и надеется на нормализацию обстановки с ценами на топливо в скором времени. При этом политик акцентировал внимание на возможности введения запрета на экспорт продукции нефтяных компаний в случае усугубления ситуации.



С целью обеспечения потребителей достойным уровнем предложения А. Новак дал распоряжение Министерству энергетики РФ подготовить меры по стабилизации обстановки на рынке сжиженных углеводородных газов. Кроме того, планируется исправление системы составления графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов для поддержания баланса рынка летом.