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Стоимость нефти сорта Brent упала ниже $67

19 августа в 12:30 Финансы 0 222 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной биржей ICE в Лондоне, в 10:00 МСК фьючерсный контракт на нефть Brent с поставкой в октябре текущего года подешевел на торгах до $66,99 за баррель, что составляет 2,18 %. Прежде уменьшение цены на этот сорт до уровня ниже $67 за баррель наблюдалось 24 мая 2021 года.

По состоянию на 10:25 МСК нефть марки Brent подешевела дополнительно до $66,79 за баррель. Данный показатель на 2,11 % меньше уровня закрытия вчерашней сессии торгов. Нефть сорта WTI упала в цене на 2,52 % (до $63,53 за баррель).

Индекс Московской биржи снизился на 1,35 % – до 3872,18 пункта, индекс РТС – на 1,74 % (до 1645,99 п.). Тем временем курс доллара США поднялся до 74,14 рубля, что в процентном соотношении равняется росту на 0,45 %, а курс евро вырос до 86,55 рубля, то есть на 0,09 %.
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